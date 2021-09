Cheryl Burke dio positivo para covid-19 y se perderá ‘DWTS’

Los Ángeles, LA.- La bailarina profesional de “Dancing With the Stars”, Cheryl Burke, anunció en una publicación en Instagram, este domingo, que dio positivo en una prueba de covid-19.

Dijo Burke, quien ya está vacunada con la Moderna, “Me siento tan mal. Me siento tan mal por Cody. Siento que lo estoy decepcionando. Me siento como una mierda”. Refiriéndose a su famoso compañero, Cody Rigsby.

Continuó Burke, “Es tan abrumador porque es domingo y el programa es mañana. Pensé que debería avisarles, porque he sido tan abierta, tan real y tan vulnerable como podría estar aquí ”.

Además reflexionó sobre el covid, “Solo espero no haberlo difundido. Para aquellos de ustedes que no creen que covid sea algo real, es jodidamente real, amigo”.

