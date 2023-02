¡Sentenciado por homicidio! Pablo Lyle pide disculpas

Miami, FL.- El actor mexicano Pablo Lyle fue sentenciado el viernes por una corte a cumplir cinco años de prisión por homicidio involuntario.

Lyle ya había sido declaro culpable en octubre. La juez que lleva su caso en Miami agregó a la pena de prisión ocho años de libertad condicional y 100 horas de servicio comunitario. La Fiscalía había pedido 15 años de cárcel.

El actor estuvo involucrado en un altercado vial en marzo de 2019 cuando propinó un puñetazo a Juan Ricardo Hernández, de 63 años, quien murió días después en un hospital.

Pablo Lyle llora y pide disculpas

El viernes en la corte poco antes conocerse la sentencia el actor tomó la palabra y se dirigió a la familia de Hernández.

«Su pariente perdió la vida por algo que yo hice, algo que estará conmigo; es algo que me acecha cuando voy a dormir en la noche, y sigue ahí cuando me levanto por las mañanas (…) Nunca en mis sueños más alocados me pude imaginar que algo como esto pudiera pasar, que se perdiera una vida y que muchas otras personas fueran afectadas drásticamente, en una cuestión de segundos, con un solo golpe», dijo el actor con ojos cristalinos.

Ana Araujo, esposa de Lyle, también tomó la palabra e hizo llorar al actor cuando lo defendió.

«Estoy muy orgullosa de ti, Pablo, porque para muchos puede ser fácil juzgar una reacción inconsciente de unos cuantos segundos que no te definen como persona, pero no todos pueden ver lo que yo he visto. He sido testigo de tu dolor, tu sufrimiento y tu espíritu. Siempre te lo he dicho, eres un corazón con patas. Eso es Pablo», expresó Araujo.

El suceso

El 31 de marzo de 2019, Pablo Lyle terminaba unas vacaciones en Miami junto a su familia. Cuando se dirigían hacia el aeropuerto, el automóvil en el que viajaba, conducido por su cuñado Lucas Delfino, al parecer tomó una salida equivocada y le cerró el paso a Juan Ricardo Hernández.

Hernández bajó de su vehículo y se dirigió a increpar a Delfino quien salió del auto para responder pero tuvo que regresar para frenar su vehículo que seguía lentamente en movimiento.

Acto seguido, el actor Pablo Lyle salió del vehículo, en el que también estaba su esposa y dos hijos, y le propinó un puñetazo a Hernández quien cayó al piso. Murió cuatro días después a causa de un traumatismo craneoencefálico.

Todo el incidente quedó grabado por una cámara de una gasolinera cercana.

