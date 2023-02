Murió el diseñador Paco Rabanne

París, FRA.- El diseñador español Paco Rabanne, un ícono de la moda mundial, falleció en Francia a los 88 años de edad.

Francisco Rabaneda Cuervo era su nombre real. El deceso ocurrió en la localidad de Porstall, donde residía.

Rabanne fue un revolucionario de la moda de lujo y la alta costura. También creó una línea de perfumes con éxito global.

La casa matriz, Puig, informó sobre el fallecimiento en un comunicado. «Paco Rabanne hizo de la transgresión algo magnético. ¿Quién sino él podía convencer a la mujer parisina para que exigiera vestidos hechos de plástico y metal?», recordó.

Rabanne están «entre las figuras de la moda más influyentes del siglo XX, su legado seguirá siendo una fuente constante de inspiración», dijo en un Instagram la Casa de Paco Rabanne.

The House of Paco Rabanne wishes to honour our visionary designer and founder who passed away today at the age of 88. Among the most seminal fashion figures of the 20th century, his legacy will remain a constant source of inspiration. pic.twitter.com/H2ARz41BjY

— Paco Rabanne (@PacoRabanne) February 3, 2023