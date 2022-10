Actor mexicano declarado culpable por homicidio involuntario

Miami, FL.- El actor mexicano Pablo Lyle López fue declarado culpable por la muerte del cubano Juan Ricardo Hernández en el año 2019, en un juicio que fue pospuesto en más de cinco oportunidades que necesitó de ciertas medidas especiales para procurar la seguridad del actor mexicano.

En el juicio llevado a cabo este 4 de octubre en Miami, Florida se solicitó a Marisa Tinkler Mendez la pena más alta por el delito de homicidio involuntario. Este veredicto podría llevar al actor a cumplir una pena de 15 años de prisión.

Pese a esto, la máxima autoridad en el juzgado adelantó que la sentencia final puede ser instaurada entre 9 y medio y 10 años.

Del mismo modo, el comportamiento de la persona acusada de algún delito es vital para determinar si es un peligro para la sociedad o no. Así pues, la jueza del caso precisó que el actor tuvo acciones que no representan un riesgo para otras personas, además dejó sobre la mesa la opción de cumplir su sentencia en una prisión estatal.

