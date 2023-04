Se incendia atracción de Disney en plena función

Anaheim, CA.- La atracción de El Dragón de 13 metros de altura de Disney ubicada en Anaheim, en California se incendió la noche del sábado 22 de abril, de acuerdo a las autoridades y los cientos de videos que se hicieron virales en las redes sociales.

Del mismo modo, las autoridades que investigan el incendio en la atracción Fantasmic indicaron que no hay heridos. No obstante, cientos de visitantes fueron evacuados de la isla Tom Sawyer, según informó Disneyland.

Un testigo de la atracción declaró al medio ABC, «Vimos algunas pequeñas explosiones saliendo de la cabeza, y luego, de repente, todo el dragón fue engullido, y después un trabajador (de Disney) comenzó a salir escoltando a todos por seguridad».

El Fire & Rescue de Anaheim, CA., no reportó heridos en el suceso. Sin embargo, la extensión de los daños no está determinada por la compañía. Hay que considerar que esta atracción de Disney, se presenta dos veces por noche y fue inaugurada en 1992.

Moments before the whole dragon caught on fire 🔥 😬 #DisneyOnFire #disneyland #Fantasmic pic.twitter.com/aWkoqHmLUG

— MR.B1ZZ.eth (@LearnThisBiz) April 23, 2023