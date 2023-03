Walt Disney inició los 7.000 despidos anunciados en febrero

Los Ángeles, CA.- El presidente ejecutivo de Walt Disney Co., Bob Iger, en una carta enviada a los empleados anunció el inicio de los 7.000 despidos que había advertido a principio del 2023, al tiempo que busca controlar los costos y crear un negocio más «simplificado».

Algunas divisiones importantes de la corporación como Disney Entertainment, Disney Parks, Experiences and Products, y corporativa, serán las principales afectadas. Por el momento, ESPN no se verá afectada por esta ola de recortes de empleos.

No es un secreto para nadie que la industria del entretenimiento viene sufriendo una reducción histórica de los puestos de empleo. Algunas compañías de medios comenzaron a controlar el gasto cuando Netflix registró su primera pérdida de suscriptores a inicios del 2022.

De este modo, Iger precisó que Disney comenzaría a notificar el primer grupo de empleados involucrados en estas reducciones en los próximos cuatro días. Otra ronda más grande de recortes llegará en abril, «con varios miles de reducciones de personal más.

