Reconocida humorista presentará los Premios Óscar

Nueva York, NY.- La humorista Amy Schumer será la responsable de intentar llenar el imponente Madison Square Garden de Nueva York, en la próxima edición de los Premios Óscar, que se llevará a cabo el próximo 25 de abril, luego de tres años seguidos sin presentadores.

Asimismo, Amy Schumer reconoció que, “Estoy bastante asustada”. Sin embargo, estará acompañada por Regina Hall y Wanda Sykes, para cumplir con la tarea de conducir la ceremonia y atraer audiencia, que no es secreto para nadie, viene en picada.

A propósito de la audiencia, solo en la edición anterior de los Premios Óscar, enmarcado en las consecuencias de la pandemia, alcanzó la irrisoria cifra de 10 millones de espectadores en directo. Considerado, el mínimo histórico, lo que representó una caída cercana al 60% con respecto al año anterior.

