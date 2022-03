Nueva Miss Mundo 2021 sin Latinoamericanas

San Juan, Puerto Rico.- Karolina Bielawska, es la nueva Miss Mundo 2021, en representación de Polonia conquistó la gala llevada a cabo en Puerto Rico, donde la gran sorpresa fue la ausencia de candidatas latinas lo que llevó a la controversia de los espectadores.

Seguidas de la nueva Miss Mundo 2021, Karolina Bielawska, estuvo como primera finalista Shree Saini, la candidata de Estados Unidos; y segunda finalista, Olivia Yace, de Costa de Marfil.

Asimismo, Karolina Bielawska de 23 años, estudia una maestría en administración y participa en voluntariados. Además, invita a ser «más auténticos» y «enriquecer la vida» de los demás.

Por su parte, Bielawska entre lágrimas, expresó, «Cuando escuché mi nombre me sorprendió, todavía no puedo creerlo. Me siento honrada». Tras ser nombrada Miss Mundo 2021, fue coronada por la jamaicana Toni-Ann Singh, quien estuvo coronada desde 2019 por la cancelación del certamen por la pandemia.

