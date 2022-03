Óscar 2022: año de los hispanos, asiáticos y sordos

Los Ángeles, CA.- Los premios Óscar de este 2022, sigue apuntando tímidamente sobre el sendero de una celebración más diversas, donde será protagonizada por candidatos europeos, asiáticos, hispanos y un actor sordo, siguiendo la sintonía de los Globos de Oro.

En este sentido, hay que recordar que en 2002 fue el «año de los afroamericanos», en el que fueron premiados, Halle Berry y Denzel Washington.

Por otro lado, la ceremonia del 2021 perteneció a las mujeres, donde Chloe Zhao ganó en mejor dirección, y además, Emerald Fenell se llevó la estatuilla como guion original.

A pesar de estos avances, la industria cinematográfica sigue viciada por su inclinación a nominar a los hombres. Pese a los avances, solo un 16% pertenece a nominaciones a mejor dirección de mujeres, en los últimos años.

