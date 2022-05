Qué pasará con «Saturday Night Live» sin Pete Davidson

Los Ángeles, CA.- Pete Davidson se despide del popular show «Saturday Night Live«, durante el final de temporada este sábado, luego de llegar al programa en 2014 como un completo desconocido a sus 20 años.

Hoy por hoy, es una de las estrellas más importantes del show SNL, siendo uno de los más veteranos del elenco de la actualidad. Aquí se incluye a Kate McKinnon, Kenan Thompson, Cecily Strong y Aidy Bryant.

De hecho, McKinnon, Bryant y Kyle Mooney también anunciarán su despedida del programa en la temporada 47, según The Hollywood Reporter. Además precisó que en esta ocasión será presentado por Natasha Lyonne.

Pete Davidson dejará “Saturday Night Live” tras el final de temporada

El medio especialista Variety también confirmó el rumor de que el comediante Davidson dejará a SNL. De ser cierta esta información, Pete Davidson escuchará por última vez el popular grito «Live from New York, it’s Saturday Night».

Kim Kardashian y Davidson se conocieron en el programa SNL. Aunado a esto, Pete Davidson además de ver crecer su vida sentimental, también apalancó su vida profesional con películas como semiautobiográfica, «The King of Staten Island».

Pese a esta decisión, Davidson continuará teniendo relación con Broadway Video, que es la productora responsable de SNL, porque es estrella, coguionista y productor ejecutivo de la nueva producción «Bupkis», producida por Michaels, Andrew Singer y Erin David.

Por el momento, la cadena negó rotundamente a que los productores del programa declararan al respecto.

Video: Pete Davidson on Kanye West | Netflix Is A Joke: The Festival