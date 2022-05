A$AP Rocky y Rihanna ya son padres

Los Ángeles, CA.- A$AP Rocky y Rihanna dieron la bienvenida a su primer hijo, pese a que se desconoce el niño y los detalles, una fuente extraoficial confirmó que ya están su casa en Los Ángeles.

La pareja anunció su embarazo en enero con unas extravagantes imágenes en medio de la nieve en Harlem, en la ciudad de Nueva York. Rihanna lucía una larga chaqueta rosada con que dejaba ver su barriga, mientras que le colgaba un collar sobre su vientre embarazado.

Por su parte, una fuente extraoficial aseguró, «Rihanna está bien. Están muy emocionados de ser padres. Rihanna ya es una madre maravillosa».

Los especialistas relacionaron la ausencia de Rihanna en la Gala del MET en Nueva York, con la cercanía de la fecha de parto, debido a que la artista de origen barbadense, no suele perderse esta cita.

and that’s on self care bih 🧖🏿‍♀️ pic.twitter.com/KcLQi9Nwe3

— Rihanna (@rihanna) May 7, 2022