¿Por qué cancelaron el festival Bonnaroo?

Tennessee, NA.- El Festival de música Bonnaroo 2021 tuvo que cancelarse a sólo días de comenzar. En esta oportunidad, no se canceló producto de la pandemia, sino por las condiciones meteorológicas.

El festival de música se iba a celebrar en la ciudad de Manchester en Tennessee, Estados Unidos. Sin embargo la llegada del huracán Ida, empapó los terrenos donde se realizarían los shows.

Si bien los organizadores afirman que, «el clima de este fin de semana se ve excepcional”. También, afirmaron que, “los campamentos están inundados hasta el punto que no podemos conducir o estacionar vehículos de manera segura», dijeron en su sitio web.

Due to the expectation of significant rain on The Farm from Hurricane Ida, and the knowledge that areas of our campgrounds will be rendered unusable, Mother Nature has forced us to reduce our camping capacity. pic.twitter.com/hEr9sLJc8w

Por otro lado, el pasado sábado 21 de agosto a casi 1500 kilómetros de distancia la ciudad de Nueva York marcaba el retorno de los festivales masivos en la «Gran Manzana». Sin embargo las condiciones meteorológicas nuevamente serían protagonistas.

We are absolutely heartbroken to announce that we must cancel Bonnaroo. While this weekend’s weather looks outstanding, currently Centeroo is waterlogged in many areas, the ground is incredibly saturated on our tollbooth paths, and the campgrounds are flooded to the point that…

— Bonnaroo (@Bonnaroo) August 31, 2021