Addison Rae protagoniza el remake “He’s All That”

Los Ángeles, LA.- Addison Rae protagonizará una película llamada “He’s All That”, un remake de la comedia romántica de 1999 de nombre “She’s All That”.

La producción será protagonizada por Addison Rae y Tanner Buchanan. Pero además, contará con un reparto de sus compañeros, Andrew Matarazzo, Madison Pettis , Isabella Crovetti y Myra Molloy.

Sin embargo, “He’s All That” no quiere quedarse en la mítica comedia romántica de instituto de los años 90. Tampoco en ser solo una actualización, sino que también quiere darle la vuelta a la historia.

La producción “He’s All That” ya está en la plataforma Netflix

Por tal razón, en esta ocasión, los roles cambian y es la chica la que quiere hacer del “rarito” el próximo rey del baile. Además, también está actualizada con respecto a la juventud de ahora, a la era de Internet.

Thank you for the support!! Everyone be sure to watch #HesAllThat on Netflix to see if you can spot Bryce 😉 https://t.co/MhZLRdGxAX — Addison Rae (@whoisaddison) August 27, 2021

La protagonista, Addison Rae, en el último año, pasó de ser una estudiante universitaria como otra cualquiera, ha pasado a convertirse en toda una celebrity digital. En la plataforma, Tik Tok, tiene más de 78 millones de seguidores.

He's All That is now on Netflix! Grab some popcorn and get ready for an epic makeover!💋💞 pic.twitter.com/bZvQ7qSR0v — He's All That (@HesAllThatMovie) August 27, 2021

Por otro lado, Tanner Buchanan es el compañero de Rae en esta película y los dos han contado algunos detalles sobre el proyecto y el rodaje. Por ejemplo, cómo, “Practicamos el beso juntos en privado. ¡Tienes que hacerlo! Es incómodo la primera vez frente a todos, así que pensamos: ‘Está bien, tenemos que enfrentarnos. ¡Hagámoslo!”, explicó Rae.

Asimismo, Tanner admitió, “Me pongo nervioso con cualquier cosa”. “A cualquiera que tenga que besar, me pongo muy nervioso. Así que tengo que hacerlo antes de hacerlo en pantalla. No quiero avergonzarme, eso es todo lo que es. Tiene que haber ensayos, siempre”, añade con sinceridad.

Video: He’s All That | Addison Rae & Tanner Buchanan | Official Trailer | Netflix