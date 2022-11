Osmel Sousa reveló secretos del Miss Venezuela

Caracas, Venezuela.- Osmel Sousa, también conocido como el zar de la belleza reveló algunos secretos que orbitan al concurso de belleza Miss Venezuela revelando que existe prostitución, en medio de una entrevista a la entrevista de TV, la venezolana Viviana Gibelli en el marco de la celebración del 70 aniversario de la organización.

El cubano-venezolano Osmel Sousa en compañía del entrenador Richard Linares y la profesora de pasarela Giselle Reyes, afirmó con la soltura que lo caracteriza, «Aquí se puede decir todo, malas palabras y todo. Bueno pones un pitico, mira mi amor óyeme el cuento. En los 50 del Miss Venezuela putas hubo siempre, de 24 mujeres ponte que 5 o 6 eran put…».

En el mismo tono de confesión, Osmel remató, «pero como eran bellas y llenaban el evento, pues no importa». Además, resaltó a Viviana, «sabes lo que yo les decía a ustedes cuando estaban en el grupo, no salgan a los restaurantes, no salgan a la discoteca, no hagan eso».

Con respecto a la celebración de los 70 años del Miss Venezuela, Osmel de 76 años de edad comentó su irreverencia, «Nunca celebré ni los 30, ni los 40, ni los 50, ni los 60 del Miss Venezuela, a mí no me parece nada excepcional».

De acuerdo con el criterio de Osmel Sousa, se debió organizar, «un gran concurso y que salga una tronco de Miss Venezuela y un grupo de mujeres espectaculares». Por su lado, Linares validó, «sin él (Osmel) eso no será posible». Del mismo modo, Osmel dejó en el aire que si le hubiesen solicitado regresar al Miss Venezuela, él habría aceptado.

Por si fuera poco, Osmel no se frenó a revelar la supuesta prostitución dentro del certamen de belleza venezolano, sino que también resaltó que intentaban sobornarlo. De hecho, tanto a Linares como a Reyes y como al mismo Osmel, le llegaron a ofrecer dinero para que ganara cierta participante. De hecho, enfatizó, «uff eso pasó mil veces».

Finalmente se refirió al certamen del pasado 16 de noviembre que se realizó en el Poliedro de Caracas, «vi a las candidatas y es mejor que no hable. No hay nadie a quien echarle ojo. Lo que me da como airecito es que yo sé que hice un buen trabajo por muchos años y ahora no lo están haciendo bien».

