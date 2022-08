Miss Universo flexibilizó las reglas para participantes

Charlotte, NC.- El Miss Universo anunció la flexibilización en las reglas relacionadas al estado civil o materno de las participantes, que iniciará a partir del próximo año, así lo precisó Amy Emmerich, la CEO del Miss Universo.

En este sentido, Emmerich dijo que la decisión fue producto de las encuestas que realizó el Miss Universo. Así pues, con un mayor índice de personas estos requisitos fueron aceptados.

Ver más: Alejandra Guzmán anuncia tres conciertos en Estados Unidos

El comunicado, expresa, «A pesar de la diferencia de nuestras culturas y creencias, esto permite a todas las mujeres poner su destino en sus propias manos y nos acomodaremos a la próxima Miss Universo en consecuencia. Esperamos seguir acogiendo a más mujeres con aspiraciones en nuestra comunidad como resultado de estos últimos cambios”.

Parte de los nuevos requisitos para participar en el Miss Universo es que las participantes tengan entre 18 y los 28 años. Por otro lado, si las participantes están embarazadas, con hijos y casadas esto no será considerado un impedimento para su participación en el certamen de belleza.

Who doesn’t love a blooper reel!? 🎬We caught Harnaaz's funniest moments on camera. You don’t want to miss this laugh! pic.twitter.com/KZ5hFh7qqt

— Miss Universe (@MissUniverse) August 10, 2022