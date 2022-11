Concurso de belleza de EE. UU., podrá excluir a mujeres transgénero

Nueva York, NY.- De acuerdo con un tribunal de apelaciones de Estados Unidos, el operador del concurso de belleza del Miss Estados Unidos LLC, no está en la obligación legal de permitir que mujeres transgénero compitan porque afectaría la interpretación de «la visión ideal de la feminidad estadounidense».

Esta Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU., con sede en San Francisco, decidió 2-1, el rechazó de una demanda de la activista transgénero, Anita Green. La misma alegó que la política del Miss Estados Unidos de América permite que solo compitan mujeres «naturales», violando la Ley de discriminación anti de Oregón.

Green originaria de Oregón, demandó al operador del concurso de belleza, LLC en una corte federal en Portland en 2021. La demanda nace porque su solicitud para participar en el concurso fue rechazada.

Por su parte, Green se acogió en la ley de Oregón, que prohíbe la discriminación basada en la identidad de género en lugares públicos. Así pues, el Noveno Circuito expresó que de aplicarse esta ley se estarían violando los derechos de libertad de expresión del certamen según la Constitución de los Estados Unidos.

