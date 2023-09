Mire la condena del actor Danny Masterson de That ’70s Show

Los Ángeles, CA.- El actor estadounidense de «That ’70s Show» y «The Ranch«, Danny Masterson, recibió una condena el jueves 7 de septiembre de 30 años de prisión, por haber violado a dos mujeres.

El pasado mes de junio, el actor Masterson fue declarado culpable de violar a estas dos mujeres en el interior de su casa en Hollywood, luego de coincidir con ellas en la Iglesia de la Cienciología entre 2001 y 2003.

El protagonista de la famosa serie «That ’70s Show» enfrentaba acusaciones de violación de tres mujeres. No obstante, solo se fue declarado culpable de violar a dos de ellas. La tercera demanda, que corresponde a una antigua novia, no pudo ser comprobada por el veredicto.

Por el momento, el actor estadounidense negó insistentemente ser un agresor sexual de mujeres. Los juicios que enfrentó el actor tuvieron un giro especial, por estar involucrado en el polémico movimiento religioso, al que muchos consideran una secta.

While Jimmy Fallon is in the news, apparently Danny Masterson has been sentenced to 30 years in prison for raping 2 women. Here's him with Conan O'brien. As if you needed any confirmation as to why Conan is the GOAT.pic.twitter.com/P9eA8G5hX5

— JUMBLE BAG (@JumbleBag) September 8, 2023