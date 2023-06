Actor de «That 70s Show» y «The Ranch» condenado por violación

Los Ángeles, LA.- El actor de la famosa serie «That ’70s Show» y la reciente serie de Netflix «The Ranch», Danny Masterson fue condenado, el miércoles 31 de mayo, por violar a dos mujeres en su casa ubicada en Hollywood Hills.

De acuerdo con Greg Risling, portavoz de la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, el jurado se habría encerrado en un punto muerto en otro cargo, donde el actor estadounidense de 47 años de edad, supuestamente violó a una tercera víctima entre el 2001 y el 2003.

Por su parte, el abogado defensor del actor, Philip Cohen, instó a absolver a su cliente. Al tiempo que Masterson se declaraba inocente de los cargos de violación.

El actor oriundo de la ciudad de Nueva York, obtuvo su papel estelar en la serie de comedia de televisión que estuvo al aire entre 1998 y 2006, «That ’70s Show», donde interpretó a un adolescente rebelde.

