Libro «Coming Up Cuban»: efectos de la revolución cubana en niños

Washington, DC.- Sonia Manzano, escritora y oradora estadounidense celebró la publicación de su obra literaria, «Coming Up Cuban», que narra el profundo impacto que causó la revolución cubana de 1959 en cuatro niños.

Asimismo, Sonia Manzano de 72 años le dio vida al personaje María de Plaza Sésamo o Sesame Street, durante más de 40 años. Así pues, esta afamada escritora desde su cuenta de Twitter expresó su emoción por dar a conocer su obra.

De la misma manera, «Coming Up Cuban» narra las historias de Ana, Miguel, Zulema y Juan que se basan en hechos de la vida real tras la revolución cubana. Así pues, la obra está publicada en inglés por Scholastic Inc, y cuenta con 301 páginas.

La escritora Sonia Manzano que nació en el Bronx de la ciudad de Nueva York, en una familia puertorriqueña, precisó que su inspiración nació de sus lecturas sobre la operación Pedro Pan. Esta trata sobre los miles de niños cubanos que llegaron a Estados Unidos a inicios del 60′. Quienes huían del régimen dictatorial del fallecido Fidel Castro.

It is a busy week! We will be kicking things off in style at @thelitbar tomorrow night with @sunny to celebrate the release of my newest book Coming Up Cuban. There are still tickets available (which includes a copy of the book) – hope to see you there! https://t.co/T3ujPTPMzL

— Sonia Manzano (@SoniaMManzano) August 1, 2022