Sede y fechas del Latin American Foto Festival

Nueva York, NY.- El Latin American Foto Festival, expone en las calles de su sede en El Bronx, proyectos de fotógrafos conocidos o emergentes orbitando temas culturales, deportivos y migratorios, en un distrito de Nueva York de gran presencia hispana y afroamericana.

Este evento es organizado por el Bronx Documentary Center (BDC), que por quinto año seguido, en su sede, expone las fotografías como si fuesen ventanas con una mirada a la región. Así, los vecinos pueden «conectar» con sus países de origen y acercarse a la realidad de otros países.

Se sabe que parte de la exhibición fotográfica estará resguardada del clima en las instalaciones del centro, para dar la sensación de estar «buscando la esperanza al final del camino». Así se argumenta el trabajo del fotógrafo Yael Martínez asociado a la agencia Magnum, junto al cineasta Sergio Ortiz Borbolla.

Por su parte, José Cabezas, fotógrafo de la agencia Reuters, con la propuesta visual, «Danzantes de la Historia», retrata la tradición salvadoreña de la danza de Los Historiantes que pretende dar «dignidad» a su gente. Intentando evitar que su tradición «caiga en el olvido».

