¡Imperdible! la atracción de dinosaurios en tamaño real

Miami, FL.- Durante las próximas semanas en la ciudad de Miami, Boston y Atlanta, se exhibirá la atracción «Dino Safari: A Walk-Thru Adventure«, donde los visitantes podrán aprender divirtiéndose de los gigantescos dinosaurios con realidad virtual.

Asimismo, en este recorrido tanto niños y adultos interactuarán con más de 30 dinosaurios en tamaño real. Incluyendo, el famoso Tiranosaurio Rex de América del Norte y el Spinosaurus de África, que fueron diseñados con la ayuda del paleontólogo Gregory M. Erickson.

La empresa a cargo de la atracción es Imagine Exhibitions, quien señalo que cuentan con la ayuda de instalaciones, que permite emular, de forma científicamente los movimientos de los dinosaurios.

Al mismo tiempo, la experiencia también muestra la evolución de los dinosaurios a través del tiempo. Además, se ofrecen desafíos prácticos para que los visitantes los resuelvan, aunado con representaciones de fenómenos naturales como terremotos.

Dino Safari: A Walk-Thru Adventure opens at North Point Mall in Atlanta this Friday! See over 30 animatronic dinosaurs, play in our fun zone and learn about creatures who walked the Earth millions of years ago.

Learn more: https://t.co/DoBGzKLH2X pic.twitter.com/fdlWL0diCA

— ImagineExhibitions (@imagineexhibits) November 16, 2021