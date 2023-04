Hispana fue reconocida como «Mujer Clásica del Año» 2023

Saint Paul, MN.- La reconocida pianista y compositora hispana, Gabriela Montero de nacionalidad venezolana fue reconocida como «Mujer Clásica del Año» 2023 en Estados Unidos, premio que se otorga en el popular Performance Today de American Public Media.

Esta premiación pretende dar un reconocimiento «a las mujeres que han hecho contribuciones significativas a la forma de arte de la música clásica y han inspirado a nuestros oyentes».

El programa Performance Today es un programa de música clásica con mayor popularidad y prestigio en todo el país. Cuenta con una audiencia que supera las 1.2 millones de personas por día, y es transmitido en 237 estaciones públicas y en streaming en internet.

En este sentido, Fred Child, presentador y editor senior de Performance Today expresó, «Estoy encantado de que Gabriela Montero sea nuestra Mujer Clásica del Año 2023 de Performance Today».

Además, Child agregó sobre la pianista hispana, «Es una artista conmovedora al piano, que saca a relucir la belleza y la humanidad en una amplia gama de música. Desde Mozart hasta los románticos más conmovedores y las obras del siglo XXI».

