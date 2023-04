Nike creó estación de radio pirata

Beaverton, OR.- La reconocida marca de calzado y ropa deportiva, Nike creó una estación de radio pirata con el fin de homenajear su conexión con el género musical hip-hop, ofreciendo a los oyentes la posibilidad de llamar para ganar premios, y disfrutar de la música underground.

Nike aprovechó el Air Max Day del 2023, que se celebra el 26 de marzo de cada año, para homenajear la relación del hip-hop con la marca deportiva. En especial, con su modelo icónico Air Max.

De este modo, Nike en colaboración con JD Sports y la agencia AKQA, creó ON.AIR.MAX. Un programa de radio que se emite en directo desde la sede de JD Sports ubicada en Times Square, Nueva York.

Para el día del lanzamiento de la emisora de radio pirata de Nike se presentaron artistas como Kilopatrah Jones, Grabba Ranks, Khalil y Hu Dat. Además, la estrella de Bel-Air, Jabari Banks también apareció en la tienda.

