Experiencia inmersiva de Alicia en el País de las Maravillas

Nueva York, NY.- La última experiencia inmersiva de Nueva York, corresponde al universo fantástico de Alicia en el País de las Maravillas que cuenta con más de 2.400 metros cuadrados de espacio, en un bajo comercial de la Quinta Avenida, pintados por la artista Alexa Meade.

Cuenta con una gran mesa repleta de dulces y cubertería para celebrar la fiesta del té, el trono de la reina de corazones, las cartas gigantes para construir un castillo de naipes, sombreros y abanicos, marcos vación y dos piezas gigantes de ajedrez, en honor al célebre relato de Lewis Carroll que Meade recreó en dos meses de trabajo.

En este sentido la artista estadounidense, Alexa Meade destacó sus objetivos, «Quiero que las personas que vengan a la exposición se maravillen y experimenten una sensación de asombro. Quiero que se pierdan en el arte y que sean realmente transportados a este mundo de ensueño».

Introduciéndose más, en las salas multicolores que se intercomunican existe un pequeño laberinto inspirado en el libro de Carroll. Además de una sala con pañuelos colgando, luz fluorescente que crean una sensación de infinito y ensueño si se usan unas gafas 3D.

Thank you @FlauntMagazine for covering my #WonderlandDreams exhibit opening 💫https://t.co/CkJXInCxmF

— Alexa Meade (@AlexaMeadeArt) October 7, 2022