Niño pintor surrealista vende sus obras hasta por $230.000

Nueva York, NY.- Andrés Valencia de tan solo 10 años de edad, es el nombre del niño pintor surrealista que ya tiene una exposición individual en Nueva York y ya debutó en una subasta en Hong Kong, que ya ha vendido algunos de sus cuadros hasta el $230.000.

El niño pintor con su estilo surreal declaró al The New York Times, «Si ves a un niño haciendo bocetos en papel con un mercado, mucha gente piensa que esos dibujos no deben ponerse en una galería». A esto añadió, «A veces la gente mayor no lo entiende».

Ver más: Mural de tapas de plástico en Venezuela maravilla al mundo

Andrés Valencia, también añadió que ha donado parte de su dinero a la investigación del SIDA, a la organizaciones benéficas para niños, entre otros. Sin embargo, confesó que utiliza parte de sus ganancias para comprar monedas de Roblox o consolas Nintendo Switch para todos sus amigos.

Las obras de un niño pintor surrealista de 10 años se venden por cientos de miles de dólares

Recientemente, el niño pintor apareció en los medios de comunicación por su creación de una escena abstracta a la que denominó, «Invasión a Ucrania». La misma, está inspirada en el «Guernica de Picasso», donde hay guiños como un solo ojo llorando sobre la bandera de Ucrania, hasta un amenazante soldado con un brazalete en el brazo de la bandera de Rusia, empuñando una ametralladora.

“I think that art tells stories and I am telling the story of the Ukrainian people and what Russia is doing to them. My painting is telling a story that cannot be forgotten.” https://t.co/cKpvsyErM9 — Smithsonian Magazine (@SmithsonianMag) October 4, 2022

En este sentido, el The Smithsonian Magazine adelantó que a principios de mes pusieron a la venta impresiones de Invasión de Ucrania en el sitio web del niño pintor. Todo lo recaudado se destinó a la Fundación Klitschko, que expresó su entero apoyo a la juventud ucraniana.

The contemporary art world has had more than its share of young talent, but it’s tough to recall an artist who has generated as much early-career recognition as Andres Valencia. https://t.co/1oV5qUUNQu — The Seattle Times (@seattletimes) October 2, 2022

Por otro lado, el New York Post recopiló que aunque el niño pintor, Valencia no es ajeno a la venta de sus obras aunque su meta es pintar diariamente. Por ejemplo, en la exposición de Art Miami, vendió toda su colección de 17 piezas en tan solo 72 horas, con precios que oscilaban entre los $5.000 y los $20.000.

Ver más: Una nueva visión del arte en festival en Charlotte

La influencia del niño pintor surrealista parte de artista como Picasso, Jean-Michel Basquiat, George Condo, Amedeo Modigliani y Salvador Dalí. También añadió que en su estudio frecuenta escuchar Jimi Hendrix, The Beatles y reddie Mercury, resumió el New York Post.

Video: El arte y la imaginación embarga la Ciudad Reina