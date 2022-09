Mural de tapas de plástico en Venezuela maravilla al mundo

Guatire, Venezuela.- El albañil Danny Serrano de 43 años construyó un mural de tapas plásticas que cuenta con 270 metros de longitud usando unas 300.000 tapas de botellas de plástico que suman cerca de una tonelada de residuos plásticos convertidos en arte.

Este mural se encuentra al costado de una avenida en Guatire, una ciudad satélite de la capital venezolana, Caracas, que cuenta con 180.000 habitantes. Además, Danny Serrano contó con la colaboración de cientos de personas para concretar la obra.

De esta forma Danny clasifica las tapas de las botellas plásticas por tamaños y colores, para posteriormente pegarlas en la pared. Asimismo, Danny expresó, «Ahora veo una tapita, la agarro y la guardo», rematando, «Fabuloso, porque así no se desperdician, no daña la fauna, no daña los ríos, no daña la tierra».

Mural de tapas de plástico: el arte de evitar que miles de tapas plásticas contaminan el mar en Venezuela

Por otro lado, Oscar Olivares, el artista que diseñó el mural para ubicarse como el récord Guinness como el más largo del mundo, expresó refiriéndose a que las tapas de botellas, «no van a ir al océano».

¡LO LOGRAMOS! Pegamos la última tapa, más de 300.000 tapas en 33 días de trabajo, en un mural de 330 metros cuadrados. Gracias Guatire, gracias a todos los que lo han hecho posible, los quiero mucho. Inauguración: 29 de octubre. Próxima parada: Paris 🇨🇵 pic.twitter.com/dUB2OOpMp3 — Oscar Olivares (@Olivarescfc) September 28, 2022

El motivo del mural tiene cuatro guacamayas rojas en vuelo, y el ave nacional de Venezuela, un turpial. En este sentido, el artista Olivares detalló, «La idea es seguir expandiendo este tipo de obras, crear muchas más para que el reciclaje en Venezuela sea protagónico».

La increíble receptividad de «el mural ecológico más grande del mundo», ha llegado al punto que sus promotores recibieron más de un millón de tapas de botellas. Es importante decir, que la obra se inició el 9 de agosto para ser inaugurada en noviembre.

Finalmente, Olivares de 26 años destacó, «Estamos generando un cambio en los hábitos». El mismo habría presentado en 2019 en Caracas el primer mural de tapas plásticas de Venezuela, con el apoyo de Ökospiri, una ONG que apalanca el ‘Upcycled Art’.

