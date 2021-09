Poderistas, Eva Longoria y America Ferrera liderarán cumbre de empoderamiento

Miami, Fl.- Eva Eva Longoria y America Ferrera liderarán la segunda edición de la reunión anual de Poderistas. Así, lo informó, este miércoles, esta comunidad creada para celebrar la cultura latina e impulsar el poder de las hispanas.

En esta reunión, hablarán sobre cómo las latinas inspiran y estimulan el cambio. Por su parte, las famosas actrices se sumarán a la republicana Ana Navarro, la periodista Soledad O’Brien.

También, se sumarán a Alexis McGill Johnson, presidenta del Fondo de Acción de Planned Parenthood, la mayor red de clínicas de salud sexual y reproductiva en Estados Unidos, en la cumbre Latinas Make a Difference, que se celbrará del 17 al 19 de septiembre.

America Ferrera, cofundadora de Poderistas, expresó, “Poderistas es una comunidad creada para construir e impulsar el poder de las latinas. Nos enorgullece mucho lo que hemos logrado en solo un año, y estamos impacientes por reunir nuevamente a nuestra comunidad este mes de septiembre”.

Crazy to believe that it’s been 1 year since I came together with 9 other powerhouse Latinas to create #Poderistas 🧡 Stay tuned & follow @poderistas for inspiring content and updates about our upcoming Latinas Make a Difference Summit! https://t.co/ptR8vuJE7b

— Eva Longoria Baston (@EvaLongoria) August 31, 2021