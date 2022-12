¿El exmariscal de NFL Drew Brees fue impactado por un rayo en Venezuela?

Catatumbo, Venezuela.- El exmariscal de campo de los New Orleans Saints de la NFL, Drew Brees, fue tendencia este viernes por ser impactado por un rayo en medio de una filmación en el relámpago del Catatumbo, históricamente mejor conocido como lanternas de San Antonio o faroles de Maracaibo, en Venezuela.

En el video se muestra al exmariscal de la NFL en medio de una filmación cuando, aparentemente, fue impactado por un rayo. Mientras que en el fondo se muestran los imparables rayos del relámpago del Catatumbo.

El vídeo corrió como pólvora y se hizo viral en redes sociales, donde medios de comunicación y usuarios compartieron con urgencia. Sin embargo, todo resultó ser flaso como parte de una estrategia publicitaria.

De acuerdo con un reporte del fotoperiodista Rafael Hernández, Brees recibió el golpe por un relámpago del Catatumbo. Mientras se grababa un comercial cerca a la cuenca del Lago de Maracaibo, estado Zulia.

Este tuit se publicó el viernes por la mañana. Pero nunca se explicó el estado de salud del exmariscal de la NFL, Brees. Hasta que finalmente, el mismo Drew Brees en un video comunicó qué había sucedido.

I just texted Drew Brees. He said he's good and that he did not get struck by lightning.

— Katherine Terrell (@Kat_Terrell) December 2, 2022