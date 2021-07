Dusty Hill de ZZ Top muere a los 72 años

Houston, TX.- El bajista de ZZ Top Dusty Hill, una de las figuras barbudas del trío de blues de Texas, murió a sus 72 años, en su casa de Houston. Así, lo anunció la banda, este miércoles, en Facebook.

Los miembros de la banda, Billy Gibbons y Frank Beard, dijeron en la publicación que Hill había muerto mientras dormía en su casa de Houston.

Dijeron, “Nosotros, junto con legiones de fanáticos de ZZ Top en todo el mundo, extrañaremos su presencia firme, su buena naturaleza y su compromiso duradero para brindar ese fondo monumental a los ‘Top’”. Finalizaron, “Siempre estaremos conectados a ese ‘Blues Shuffle in C”.

La banda dijo en una publicación del 23 de julio que Hill se dirigía de regreso a casa después de la gira actual para lidiar con un problema de moda, y lo describió como un “pequeño desvío”.

Dijeron que en ese momento, a pedido de Hill, el espectáculo continuaría con su técnico de guitarra Elwood Francis, quien se desempeñó durante mucho tiempo.

El grupo de blue-rock era fácilmente reconocible con sus exclusivas barbas y gafas de sol. Además, produjeron varios éxitos durante los años 70, 80 y 90. Entre sus canciones más populares se encuentran “Gimme All Your Lovin ‘”, “Legs”, “Sharp Dressed Man” y “Cheap Sunglasses”.

Finalmente, ZZ Top celebró su 50 aniversario en 2019 con una gira y un documental, “ZZ Top: That Little Ol ‘Band From Texas”. Fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2004.

