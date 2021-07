Paris Hilton ¿embarazada de Carter Reum?

Los Ángeles, LA.- La empresaria Paris Hilton, de 40 años, es tendencia en las Redes Sociales, por el rumor de su supuesto embarazo. Mucho se dice hasta ahora de la “buena nueva” de su primer hijo, junto a su prometido, Carter Reum.

Y si bien es cierto que, Hilton y Reum, han dejado claro su deseo de poder formar una familia juntos, por lo que la actriz reveló que se había sometido a tratamientos para realizar una fecundación in vitro (FIV).

Asimismo, Hilton se expresa de su prometido de esta forma, “Él es el chico de mis sueños. Carter es el indicado. Hablamos sobre planificar la boda todo el tiempo y planificar los nombres de nuestros bebés”.

Paris Hilton aclara todo sobre su, supuesto embarazo en su podcast

Al mismo tiempo, comentó Paris Hilton, en el podcast The Trend Reporter with Mara, “Estoy muy emocionada de seguir adelante para dar el siguiente paso de mi vida y, finalmente, tener una vida real. Hemos estado haciendo la FIV, así que puedo elegir gemelos sí quiero. Kim Kardashian fue quien me habló de eso. Yo ni siquiera sabía nada al respecto”.

Woke up to thousands of texts about all the pregnancy news this morning. I want you to hear it all directly from me. Listen now: https://t.co/H0k86nnjU2 pic.twitter.com/1Q4dBK7kdJ — Paris Hilton (@ParisHilton) July 27, 2021

Por otro lado, la empresaria aseguró que está cansada de salir de fiesta y que va a dejar esa etapa que tanto disfrutó en el pasado, “Ya me he cansado de ir a fiestas. Jamás pensé que diría esto. Antes vivía por y para la vida nocturna. Hoy en día todo eso me da igual. Me encanta estar en casa viendo Netflix, cocinando con mi novio y estando con nuestros cachorros”.

Finalmente, la empresaria de 40 años recurrió a su podcast This is Paris para aclarar lo señalado por diversos medios internacionales. La también influencer usó sus redes sociales para poner fin a la ola de suposiciones que inició el portal Page six durante la mañana de este martes 27 de julio.

En este mismo orden de ideas, diversos medios nacionales e internacionales se deslindaron la posibilidad de que Paris Hilton estaba a la espera de su primer hijo con su prometido Carter Reum. Sin embargo, la empresaria aclaró el rumor a través de su podcast This is Paris.

