Charlotte, NC.- En Estados Unidos la cultura mexicana está presente en cada estado. Y hay una bebida es particular que gana cada vez más espacios y se he vuelto un suculento negocio. Por eso, las celebridades apuestan al tequila.

El tequila es reconocido como la bebida más representativa de México. Se elabora a partir de la fermentación y destilado del jugo extraído del agave.

Esta popular bebida se ha convertido en un negocio rentable. Y varias celebridades apuestan al tequila para hacer crecer sus finanzas.

Ver más: La curiosa relación entre Bill Gates y las papas fritas de McDonald’s

Kendall Jenner es quizás la que más revuelo causó al presentar en mayo su marca 818. Fue en una celebración por todo lo alto. Acudieron estrellas del mundo del espectáculo como Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kylie Jenner, Hailey Baldwin, Kate Hudson y Katy Perry.

La gran aceptación de esta bebida mexicana ha hecho que en Estados Unidos se dedique el 24 de julio para celebrar el National Tequila Day.

Pero, Kendall Jenner no es la única. Eva Longoria, nacida en Texas, pero con ascendencia mexicana también lanzará su marca en agosto.

They let LeBron bring his own bottle of tequila into the arena tonight 😂

LeBron James, Maverick Carter, Rich Paul, Anthony Davis, and Draymond Green are all investors in the “Lobos 1707” brand. pic.twitter.com/MzI0Wulrc9

— Joe Pompliano (@JoePompliano) July 18, 2021