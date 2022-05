Chrishell Stause y G Flip revelan su relación

Los Ángeles, CA.- La estrella de Selling Sunset, Chrishell Stause de 40 años, confirmó durante la reunión del programa el viernes, que está saliendo con la cantante australiana de 27 años, G Flip, quien se identifica como género no binario.

De esta manera, respondió Stause al moderador de Tan France, “Recientemente he estado pasando mucho tiempo con alguien que es muy importante para mí. Su nombre es G Flip. No son binarios, por lo que se llaman ‘ellos/ellos’”.

Chrishell Stause está viviendo con la cantante australiana G Flip

Cuando se preguntó como iniciaron su relación, Chrishell Stause, precisó, «Comenzó porque yo solo iba a estar en su video. Y se trata de esta caótica historia de amor. Vengo de telenovelas, me encanta actuar. Y con el trabajo que tenemos, no Siempre puedo hacerlo. Al principio, por supuesto, dije que sí, hagámoslo».

Los rumores corren rápido igual que los avances de esta relación. Gracias a que una fuente explicó a PEOPLE que la pareja ya viven juntas.

La fuente precisó que, «Chrishell los mudó». Haciendo referencia a la casa de Stause en Los Ángeles. Donde también se especula que pagó en parte vendiendo su anillo de bodas a su exesposo Justin Hartley. Con quien estuvo casa desde octubre de 2017 hasta febrero de 2021.

La relación de Stause con G Flip se produce cinco meses después de que ella se separara de Jason Oppenheim. Coprotagonista de Selling Sunset y presidente y fundador de The Oppenheim Group. Los ex hicieron pública su relación por primera vez en julio del año pasado antes de terminar en diciembre.

