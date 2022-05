Agredido Dave Chappelle en Hollywood Bowl

Los Ángeles, CA.- El comediante Dave Chappelle, aparentemente, fue agredido físicamente en medio de una actuación en en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, este martes, por la noche, por un atacante que fue detenido en las afueras del escenario.

El comediante Chappelle, perdió la compostura por un momento, pero luego bromeó, «Ese era un hombre trans». Palabras que sugieren que se sentía amenazado por personas transgénero, aunque también ha sido criticado como transfóbico.

Por su parte, el personal de seguridad atrapó al atacante, quien fue escoltado en una camilla y evidenciaba heridas en brazos y cara.

Durante su presentación, Chappelle desapareció por un instante para localizar al atacante. Cuando regresó precisó, «He estado haciendo esto durante 35 años. Acabo de pisotear una [n-palabra] detrás del escenario, siempre quise hacer eso».

Here is a video of the aftermath. #DaveChappelle handled this like a champ! #HollywoodBowl pic.twitter.com/0xaBpWsbrT

— E5QUIRE (@e5quire) May 4, 2022