Celine Dion confiesa que padece extraño trastorno neurológico

Los Ángeles, CA.- La cantante canadiense Celine Dion reveló que le diagnosticaron un extraño trastorno neurológico mejor conocido como Síndrome de la Persona Rígida que origina espasmos musculares obligándola a posponer sus espectáculos en Europa.

La mundialmente reconocida, Celine Dion de 54 años publicó su diagnóstico en su cuenta de Instagram. En el comunicado, explicó que su «Courage World Tour» se reprogramó de la primavera de 2023 a 2024.

Este Síndrome de la Persona Rígida provoca la tensión muscular y una mayor sensibilidad al sonido, al tacto y a los estímulos emocionales. Estos pueden catalizar los espasmos musculares.

En este sentido, Celine Dion explicó, «Desafortunadamente, estos espasmos afectan todos los aspectos de mi vida diaria, a veces causando dificultades cuando camino y no permitiéndome usar mis cuerdas vocales para cantar de la forma en que estoy acostumbrada».

