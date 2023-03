Bad Bunny participó en episodio de «Carpool Karaoke»

Los Ángeles, CA.- El primer «Carpool Karaoke» del 2023 de la cadena CBS conducido por James Corden, presentó al famoso cantante puertorriqueño Antonio Ocasio Martínez, artísticamente conocido como Bad Bunny, donde cantaron, hubo preguntas y respuestas y confesiones.

El episodio arrancó con una breve conversación entre el artista boricua y Corden dentro del vehículo, dentro de la dinámica del programa. Inicialmente, Corden le preguntó a Bad Bunny sobre este apodo o pseudónimo artístico.

Ver más: Bad Bunny reapareció en público tras incidente con fanática

A esta primera pregunta, el cantante puertorriqueño contestó, «El primer concepto del artista que quería ser era este tipo de artista que no revelan su identidad, quería usar una máscara de conejo. Nunca quise ser tan famoso, así que luego simplemente seguí el flow«.

Luego de cantar su primera canción juntos, el tema original de Bad Bunny con Jhay Cortez, «Dakiti», el conductor del programa Corden preguntó, «¿Es verdad que casi no llegas a la apertura (de los Grammys)?».

ARE YOU READY? Cause we sure are! 😍

So excited to have you @sanbenito, thanks for helping @JKCorden get to work on time. 😉 https://t.co/t3edsiTrVa

— CBS (@CBS) March 10, 2023