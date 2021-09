Audiencia de Britney Spears decidirá sobre tutelaje de James Spears

Los Ángeles, LA.- La jueza de la Corte Superior de Los Ángeles, Brenda Penny, ha sido el ojo tranquilo de la tormenta que rodea a Britney Spears y la tutela que controla su vida.

Por ahora, la jueza actúa más como cuidadora que como una dictadora en el caso. Pero en una audiencia potencialmente crucial, el miércoles por la tarde, se verá presionada para tomar decisiones importantes.

Ver más: Will Smith revela detalles de su matrimonio abierto con Jada Pinkett

Por su parte, el abogado de Spears, Mathew Rosengart, ha estado presionando agresivamente por la destitución de su padre James Spears desde momentos después de que Penny le permitió contratar a Rosengart en julio.

Penny negó la solicitud de Rosengart de una audiencia de emergencia sobre el tema y le dijo al abogado que podía esperar hasta el miércoles.

Don’t worry folks … just taking a little break from social media to celebrate my engagement 💍😉 !!!! I’ll be back soon 💋🌹✨

— Britney Spears (@britneyspears) September 14, 2021