Agenda de la gira mundial «Renaissance» de Beyoncé

Washington, DC.- La cantante estadounidense Beyoncé anunció su gira mundial Renaissance donde publicó las fechas de sus conciertos que incluirán Europa, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos a partir del próximo 10 de mayo en Estocolmo, Suecia y terminará el 27 de septiembre en Nueva Orleans.

Asimismo, en el sitio web de Beyoncé los fanáticos podrán registrarse en la preventa de la gira Renaissance de Ticketmaster. De este modo, los interesados podrán inscribirse en cualquiera de los tres grupos de registro con distintas fechas límites y ciudades.

Ver más: Millonario regreso de Beyoncé en actuación en Dubái

Es muy probable que este sea un intento por agilizar el proceso de compra de boletos al tiempo que evita otra estafa como el Eras Tour. Por ahora hay algunos rumores sobre la gira de Beyoncé, cuando se subastaron dos boletos para ver actuar «en vivo desde cualquier parte del mundo», por un monto de $150.000.

Beyoncé anuncia gira mundial «Renaissance» con paradas en Europa, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos

Este concierto es la primera presentación de Beyoncé desde su gira On the Run II en 2018 junto a su esposo Jay-Z. Hay que recordar que su concierto más reciente se celebró en el hotel de lujo Atlantis the Royal en Dubai; un show privado para festejar la apertura del resort en la isla Palm Jumeirah de Dubai.

Conciertos de Beyoncé en Europa

10 de mayo – Estocolmo (Suecia)

14 de mayo- Bruselas (Bélgica)

17 de mayo – Cardiff (Reino Unido)

20 de mayo – Edimburgo (Reino Unido)

23 de mayo – Sunderland (Reino Unido)

26 de mayo – París (Francia)

29 de mayo – Londres (Reino Unido)

30 de mayo – Londres (Reino Unido)

2 de junio – Londres (Reino Unido)

6 de junio – Lyon (Francia)

8 de junio – Barcelona

11 de junio – Marsella (Francia)

15 de junio – Colonia (Alemania)

17 de junio – Ámsterdam (Países Bajos)

18 de junio – Ámsterdam (Países Bajos)

21 de junio – Hamburgo (Alemania)

24 de junio – Frankfurt (Alemania)

27 de junio – Varsovia (Polonia)

Conciertos de Beyoncé en Estados Unidos

12 de julio- Philadelphia, PA – Lincoln Financial Field

15 de julio – Nashville, TN – Nissan Stadium

17 de julio – Louisville, KY – Cardinal Stadium

20 de julio – Minneapolis, MN – Huntington Bank Stadium

22 de julio – Chicago, IL – Soldier Field

26 de julio – Detroit, MI – Ford Field

29 de julio – East Rutherford, NJ – MetLife Stadium

1 de agosto – Foxborough, MA – Gillette Stadium

3 de agosto – Pittsburgh, PA – Heinz Stadium

5 de agosto – Washington, D.C. – FedEx Field

9 de agosto – Charlotte, NC – Bank of America Stadium

11 de agosto – Atlanta, GA – Mercedes Benz Stadium

16 de agosto – Tampa, FL – Raymond James Stadium

18 de agosto – Miami, FL – Hard Rock Stadium

21 de agosto – St Louis, MO – Dome at America’s Center

24 de agosto – Glendale, AZ – State Farm Stadium

26 de agosto – Las Vegas, NV – Allegiant Stadium

30 de agosto – San Francisco, CA – Levi’s Stadium

2 de septiembre – Inglewood, CA – SoFi Stadium

11 de septiembre – Vancouver, British Columbia – BC Place

13 de septiembre – Seattle, WA – Lumen Field

18 de septiembre Kansas City, MO – Arrowhead Stadium

21 de septiembre Dallas, TX – AT&T Stadium

23 de septiembre Houston, TX – NRG Stadium

Ver más: Bad Bunny reapareció en público tras incidente con fanática

Finalmente, Beyoncé acompañó su anuncio en Instagram refiriéndose a su nuevo álbum, «Crear este álbum me permitió un lugar para soñar y encontrar un escape durante un momento aterrador para el mundo».

Video: 63° Concurso Nacional de Marinera 2023