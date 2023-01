Millonario regreso de Beyoncé en actuación en Dubái

Dubái, Emiratos Árabes Unidos.- La artista estadounidense, Beyoncé es la sensación por su reciente regreso tras cuatros años de ausencia en los escenarios, en la inauguración del lujoso Hotel Atlantis The Royal.

Lo noticioso de la aparición de Beyoncé fue la deslumbrante suma que cobró $24 millones por solo una hora de función. Del mismo modo, la presentación de Beyoncé estuvo adornada con fuegos artificiales y otras atracciones.

Ver más: ¿Por qué fue detenido Don Omar en Bolivia?

Hay que recordar que el 2018 en Sudáfrica, específicamente, en un concierto llamado, «Mandela 100 Global Citizen Festival» fue la última presentación de la artista. En esta ocasión entretuvo a más de 90.000 personas, donde participaron Chris Martin, Jay-Z y Ed Sheeran.

La inauguración del Hotel Atlantis The Royal no escatimó en lujos, aunque ya para muchos este catalogado como «el más lujoso resort del planeta». Este cuenta con más de 40 pisos de altura, tiene en su interior al menos 92 piscinas, 17 bares y una increíble vista de Palm Island.

Igniting the next chapter of The Atlantis legacy ✨ #AtlantisTheRoyal

#AtlantisThePalm #AWorldAway pic.twitter.com/nTyoILBI7J

— Atlantis Dubai (@ATLANTIS) January 22, 2023