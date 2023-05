Estreno de la nueva película «La Sirenita» y otros detalles

Los Ángeles, CA.- La segunda princesa negra de Disney, Halle Bailey encarnará a Ariel en la nueva película, «La Sirenita» informó que está muy conmovida por los videos de los niños afroamericanos y sus padres enamorados de la película y su protagonismo.

Bailey también confesó en una entrevista, «Mi abuela recuerda ver a los miembros de su familia en los campos de algodón». Detalló que su madre envió el video de la «La Sirenita» a los abuelos de Hallen Bailey que lloraban mientras lo veían repetidamente.

No obstante, la protagonista de «La Sirenita» de 23 años de edad, se convirtió en el blanco de racistas en las redes sociales, tras conocerse que protagonizaría la producción de Disney.

Por su parte, la también actriz de Grown-ish dijo que «Me concentro en la positividad y las hermosas reacciones de estos bebés y me doy cuenta de que el mayor significado y propósito de todo esto es que puedan verse a sí mismos y saber que son dignos».

i’m crying and i’m late 😭💗 but i can’t believe we got to debut the full little mermaid trailer at the oscar’s 🥹♥️here it is ✨🧜🏽‍♀️ pic.twitter.com/UdI9mtmQK3

— Halle (@HalleBailey) March 13, 2023