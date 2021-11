Yellen prevé que inflación en EE. UU. no se normalizará hasta finales de 2022

Nueva York, NY.- La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, achacó los actuales niveles de inflación en el país a la crisis generalizada causada por el coronavirus y dijo que espera que la situación se restablezca dentro de un año, aunque todo dependerá de la evolución de la pandemia.

Yellen, expresó a los medios que, confía en que los precios volverán a los niveles normales “en algún momento de la segunda mitad del próximo año”.

Para ello será necesario antes, apuntó, que se normalice la “oferta de mano de obra y el patrón de la demanda” y se salga de la emergencia sanitaria en la que entró el país en marzo de 2020 por la pandemia.

La inflación en Estados Unidos se disparó en octubre pasado hasta el 6,2 %, cifra no vista en 30 años. Cifras provocadas -en parte- por la conjunción de una fuerte demanda de los consumidores. Pero también por problemas en la cadena de suministros, tanto a nivel nacional como global, debido a la pandemia.

