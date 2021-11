Elon Musk vende 4,5 millones de acciones de Tesla valoradas en $5.000 millones

Nueva York, NY.- El director ejecutivo y fundador de Tesla, Elon Musk, vendió esta semana unas 4,5 millones de acciones de la compañía de vehículos eléctricos, valoradas en 5.000 millones de dólares para cumplir con una obligación fiscal.

De esta manera, la venta de las acciones del fabricante de coches eléctricos ocurrió entre el lunes y el miércoles. Luego de que Musk consultara el pasado fin de semana con sus seguidores en Twitter si debería vender el 10% de las acciones, lo que la mayoría aprobó.

Asimismo, Musk consulto a sus seguidores, «Mucho se comenta últimamente de que las ganancias no realizadas son una manera de evadir impuestos, así que propongo vender el 10 % de mis acciones de Tesla. ¿Apoyas esto?».

Después de vender menos del 1% de sus participaciones el lunes, vendió alrededor del 2% durante los dos días siguientes, según documentos de la Comisión de Mercado de Valores (SEC) citados por los medios.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.

Do you support this?

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021