La inflación en EE. UU. se dispara a máximos no vistos en 30 años

Washington, DC.- La tasa interanual de inflación en Estados Unidos se disparó en octubre hasta el 6,2%, lo que supone el registro más alto de los precios de consumo en este país desde 1990, en medio de la fuerte demanda de los consumidores y los problemas en las cadenas de suministro globales tras la crisis provocada por la pandemia.

Los precios de consumo subieron en un mes nueve décimas, informó este miércoles la U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS). Tratándose del quinto mes consecutivo en el que la inflación interanual se sitúa en EE.UU. por encima del 5%.

De esta manera, el dato del mes pasado genera especial inquietud, ya que muestra un alza más generalizada que en meses anteriores, que se había centrado en sectores específicos.

Si se excluyen los precios de alimentos y combustibles, que son los más volátiles, la inflación subyacente en octubre fue del 0,6 %, con una tasa anual del 4,6%. Por su parte, los precios de la energía subieron en octubre un 4,8% y los de los alimentos subieron un 0,9%, según el informe del gobierno.

