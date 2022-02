Nueva York, NY.- La Asociación Inmobiliaria Nacional de Estados Unidos divulgó, este viernes, que el precio promedio de la vivienda de segunda mano se disparó en Estados Unidos, con una tasa solo en enero del 15.4% interanual, hasta los $350.300, en un contexto inflacionario alto.

Del mismo modo, informó que la venta de vivienda de segunda mano subió en enero un 6.7%, con respecto al mes pasado. Lo que indica que los compradores no concretan las operaciones por los altos precios.

En este sentido, la venta casas se incrementó en todos los estados de Estados Unidos, cerrando en 6.5 millones de nuevos contratos.

De manera que, como pasa en otros ámbitos de la economía, la alta demanda rebota ante la escasez de oferta. Debido a que finales de diciembre de 2021, el stock de viviendas en ventas descendió hasta las 860.000 casas. Considerado el número más bajo desde que la asociación inmobiliaria divulga estos datos.

