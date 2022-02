Terminó la primera subasta de NFT de bienes raíces en EE. UU.

Miami, FL.- La primera subasta de NFT de bienes raíces en Estados Unidos se concretó por más de $650.000 en la ciudad de Gulfport, al oeste de Florida, lo que se traduce en 210 tokens de ethereum, en una negociación que tardó una hora.

Así pues, se trató de una casa estilo español de 200 metros construidos, y cuenta con cinco dormitorios y tres baños. Pese a que fue comprada por $250.000 hace un año, recibió algunas remodelaciones de fondo.

Por su parte, la página de anuncios inmobiliarios Zillow, había valorado la casa por 661.100. La empresa responsable de la subasta fue la de bienes raíces, Propy, que tiene sede en Palo Alto, en California.

— Propy (@PropyInc) February 10, 2022