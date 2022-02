Inflación de Estados Unidos presiona a la Fed tras subir a 7.5%

Washington, DC.- La U.S. Bureau Of Labor Statistics (BLS) informó este jueves, que la tasa de inflación de Estados Unidos se ubicó en 7.5%, es decir, cinco décimas por encima del mes de diciembre, lo que genera mayor expectativa sobre la Reserva Federal (Fed).

Del mismo modo, esta cifra estuvo muy por encima de los pronósticos de la mayoría de analistas, que preveían un aumento de los precios del 7.3%.

Ver más: Un centenar de países podrían oficializar el curso legal de CBDC

Por su parte, la Reserva Federal de Estados Unidos admitió que la elevada inflación es su mayor preocupación. Así lo dejó claro, su presidente, Jerome Powell mientras todavía se decide en subir los tipos de interés para intentar frenar la subida de los precios.

Según los datos publicados, si se excluyen los precios de alimentos y combustibles (más volátiles), la inflación en enero fue del 0.6%, con una tasa interanual del 6%. Dentro del sector alimentos, el precio de compras en supermercados subió un 1%, mientras que en restaurantes solo un 0.7%.

Tune in as I meet with CEOs of electric utilities to discuss my Build Back Better Agenda. https://t.co/oUIoLLJDlO

— President Biden (@POTUS) February 9, 2022