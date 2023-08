Ventas de viviendas usadas en EE. UU., caen de nuevo

Nueva York, NY.- Las ventas de viviendas usadas en Estados Unidos cayeron a un mínimo de seis meses el mes de julio, debido a que los propietarios de viviendas que cuentan con hipotecas baratas no vendieron sus propiedades con el costo de las nuevas hipotecas para otras casas.

Por el contrario, las pocas viviendas disponibles en el mercado inmobiliario impulsó los precios durante años. De este modo, las ventas de viviendas usadas cayeron un 2.2% en julio a una tasa anual de 4.07 millones de inmuebles. Considerado el nivel más bajo desde enero de 2023.

Ver más: EE. UU., propondrá regla contra el lavado de dinero en bienes raíces

Así lo confirmó la National Association of REALTORS®, que según los economistas encuestados prevén que las ventas de inmuebles cambiarán muy poco.

Por ejemplo, las ventas en el noreste, medio oeste y sur de Estados Unidos cayeron. Por el contrario, aumentaron en el oeste del país, donde casualmente los precios de las viviendas cayeron abruptamente en 2022.

The avg. 30yr FRM rises to 7.09% https://t.co/K9HBh1pgw5 Chief Economist @TheSamKhater: “The economy continues to do better than expected and the 10-year Treasury yield has moved up, causing mortgage rates to climb."

— Freddie Mac (@FreddieMac) August 17, 2023