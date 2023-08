EE. UU., propondrá regla contra el lavado de dinero en bienes raíces

Nueva York, NY.- El U.S. Department of the Treasury propondrá una nueva regla que terminaría definitivamente con el lavado de dinero en bienes raíces, en particular con las compras anónimas de propiedades de lujo, que permite a delincuentes, terroristas y oligarcas corruptos ocultar dinero robado.

Inicialmente, se cree que la esperada regla obligue a los profesionales de bienes raíces y aseguradoras a entregar ciertos requisitos. Por ejemplo, las identidades de los beneficiarios reales en efectivo de la U.S. Financial Intelligence Unit. Statutes & Regulations (FinCEN) del Tesoro.

Por ahora está previsto que el FinCEN en agosto proponga las reglas, presionados por los defensores de la lucha contra la corrupción. Incentivados por décadas de ocultamiento anónima de ganancias obtenidas ilícitamente en bienes raíces, según explicó Janet Yellen, secretaria del Tesoro en el mes de marzo.

Yellen añadió que entre 2015 y 2020 se lavaron hasta $2.300 millones en bienes raíces en Estados Unidos.

"Criminals have for decades anonymously hidden ill-gotten gains in real estate…as much as $2.3 billion was laundered through U.S. real estate between 2015 and 2020"

