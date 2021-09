Treasury Department advierte que EE. UU., incumpliría con su deuda nacional

Washington, DC.- La secretaria del Treasury Department EE. UU., Janet Yellen, advirtió, este martes, al Congreso de Estados Unidos, que el país se encamina al incumplimiento de su deuda nacional en tres semanas si los legisladores no aumentan o suspenden el límite del endeudamiento.

En una carta a los legisladores, Yellen aseguró que es «probable que el Treasury Department agote sus medidas extraordinarias». Si el Congreso no actúa para aumentar o suspender el límite de deuda antes del 18 de octubre.

Yellen, declaró ante el Comité Bancario del Senado, «No está claro si podremos seguir cumpliendo con todos los compromisos de la nación después de esa fecha. El Tesoro se quedaría con recursos muy limitados que se agotarían rápidamente».

En esa audiencia, la titular del Tesoro señaló que no suspender o aumentar el límite de deuda llevaría al primer incumplimiento de Estados Unidos y tendría «graves consecuencias» para la economía del país.

Al mismo tiempo, Yellen avisó, «Es imperativo que el Congreso aborde rápidamente el límite de la deuda. Si no es así. Estados Unidos dejaría de pagar por primera vez en la historia».

