EE. UU. ha desembolsado $700 mil millones del paquete de estímulo

Nueva York, NY.- La administración Biden, anunció este jueves, que ha desembolsado 700 mil millones de dólares, del paquete de estímulo de 1,9 billones de dólares aprobado en marzo pasado.

El Department of the Treasury, lo reveló en un informe publicado con motivo de los primeros seis meses, desde que se inició este rescate.

Asimismo, de esa cantidad, unos 450.000 millones de dólares se destinaron a pagos directos a familias y hogares.

Por otro lado, 240.00 millones de dólares se dedicaron al apoyo fiscal a los Gobiernos estatales, locales y tribales para luchar contra la pandemia y acelerar la recuperación económica.

