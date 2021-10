Tasa de inflación interanual en EE. UU. sube al 5,4 % en septiembre

Washington, DC.- La U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS), informó que, el índice de precios de consumo (IPC), mejor conocido como la inflación, de EE. UU. subió al 5,4 % en tasa interanual, lo que representa una décima más que en el mes anterior.

Por su parte, la mayoría de los analistas esperaba una tasa anual de inflación del 5,3 % en septiembre y el dato oficial marcó el nivel más alto en trece años.

Ver más: El FMI optimista con la recuperación en LATAM pese a alta inflación

Ahora bien, si se excluyen los precios de alimentos y combustibles, que son los más volátiles, la inflación subyacente en septiembre fue del 0,2 %, con una tasa anual del 4 %.

Del mismo modo, los precios de la energía subieron en septiembre un 24,8 % y los de los alimentos subieron un 4,6 %, según el informe del gobierno.

CPI for all items rises 0.4% in September; food, shelter among indexes rising https://t.co/MdFNWoD78N #CPI #BLSdata

— BLS-Labor Statistics (@BLS_gov) October 13, 2021